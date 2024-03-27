İmamoğlu duyurdu: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane İBB Başkanlık Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arap oğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın katıldı.

2027 AVRUPA OYUNLARI İSTANBUL'A GELİYOR

İstanbul ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirten İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İstanbul
Son Güncelleme:
Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
NOW TV'nin en iddialı dizisiydi; 9 bölüm sonra sezon finali yapıyor NOW TV'nin en iddialı dizisiydi; 9 bölüm sonra sezon finali yapıyor
Beyoğlu'ndaki bir camide intihar eden şahsın evinde annesi ve kardeşi ölü bulundu Beyoğlu'ndaki bir camide intihar eden şahsın evinde annesi ve kardeşi ölü bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı
İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı: 4 rakam verdi İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı: 4 rakam verdi
Seçim günü hava nasıl olacak? Seçim günü hava nasıl olacak?
Kıdem tazminatı, mesai saatleri, vergi düzenlemesi: Sil baştan değişiyor Kıdem tazminatı, mesai saatleri, vergi düzenlemesi...
Promosyon başvurularında rekor kırıldı Promosyon başvurularında rekor kırıldı