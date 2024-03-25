Beyoğlu'ndaki bir camide intihar eden şahsın evinde annesi ve kardeşi ölü bulundu

Beyoğlu'ndaki bir camide ruhsatsız tabancayla intihar eden 35 yaşındaki Uğur Falay'ın evinde yapılan incelemede, annesi ve kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beyoğlu'ndaki bir camide intihar eden şahsın evinde annesi ve kardeşi ölü bulundu

İstanbul Valiliği, Beyoğlu Nusretiye Camisi içerisinde ruhsatsız tabancayla intihar eden Uğur Falay'ın (35) evinde yapılan incelemelere ilişkin açıklamada bulundu.

20 suç kaydı bulunan ve 15-25 Mart tarihlerinde cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen Falay'ın evinde yapılan inceleme, annesi ve kız kardeşi de ölü bulundu. Yapılan ön incelemede her iki olayda da aynı silahın kullanıldığı belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay (22) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir."

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