Seçime 8 gün kala ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ eylemi: ‘Murat Kurum’un yeni rant politikalarına izin vermeyeceğiz’

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sekiz gün kala Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, deprem zamanında bakan olan, imar afları çıkaran, Kanal İstanbul ÇED raporunu onaylan ve Erzincan’da 9 işçiye mezar olan altın madenine bakanlığı döneminde ÇED olumlu kararını veren Murat Kurum’un suçlarına dikkat çekmek için Kadıköy Meydanı’nda eylem yaptı.

Kadıköy Meydanı’nda saat 16.00’da başlayan eylemde “İstanbul'da talana, kanala, Murat Kurum'a izin verme”, “Kanala, Ranta Değil Depreme Hazırlan”, “Kanala Değil Depreme Bütçe” ve “ Şahintepe Halkındır Halkın Kalacak” yazılı pankartlar açıldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE İNSANLARIN EVLERİNİ POLİSLER EŞLİĞİNDE YIKTIRDIĞINIZI UNUTMADIK”

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından yapılan basın açıklamasında, “Biz bu filmi daha önce gördük. İmar aflarının mucidi, Kanal İstanbul’un en büyük savunucusu, 6 Şubat depremlerinin Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul’u en iyi ben yönetirim iddiasında ama deprem bölgesindeki halkın bir yıldır yaşadıklarını da bildiğimizden bu sözlerin ‘boş seçim vaadi’ olduğunu ve halkın bu vaatlere karnının tok olduğunu söylüyoruz. Yaptıklarınızın yapacaklarınızın garantisi olduğunu biliyoruz. İstanbul’da Tozkoparan, Tokatköy ve Fetihtepe’de kentsel dönüşüm projeleriyle insanların evlerini polisler eşliğinde yıktırdığınızı unutmadık. Şubat ayında toplanan vergileri düştüğümüzde Gölcük depreminden bu yana toplanan deprem vergisi 1 triyon TL’yi aşmış durumda. Kurum’un bakanlığı döneminde iki deprem vergisi için toplanan toplam verginin bügünkü parasal değeri 208 milyar TL’ydi. Yalnızca bu kaynak ile bile en az yüz bin konut yapılabilirdi” denildi.

“BİZ İSTANBULLULAR MURAT KURUM’A İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak işlediği suçlara yenilerini eklemek isteyen Murat Kurum’a biz İstanbullular geçit vermeyeceğiz. Yeni rant ve talan politikalarına izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ deseniz de mücadele etmeye devam edeceğiz, size ‘Kanal’ı yaptırmayacağız’. İstanbul halkını yerel seçimlerde Murat Kurum’a oy vermemeye, her daim kenti ve doğayı talan eden rant projelerine karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.”

“ŞAHİNTEPE’Yİ RANT BÖLGESİ YAPTILAR”

İstanbul Başakşehir’de kentsel dönüşüm mağduru Şahintepeliler Gerçek Gündem’e konuştu.

İstanbul Başakşehir'de bulunan ve 50 binden fazla kişinin yaşadığı Şahintepe Mahallesi'nde, mahalle sakinleri 2020 yılından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başakşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya çalışılan rantsal dönüşüm projesine karşı hala mücadele ediyor.

Şahintepeliler, Kanal İstanbul Projesi uğruna yerlerinden edildiklerini söyledi:

“Kırk yılı aşkın Şahintepe’de oturan insanların arsalarına, evlerine ve birikimlerine el koydular. Sürgün politikası uyguluyorlar. Şahintepe’yi rant bölgesi yaptılar resmen. Pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Elbet bir gün hak ve adalet yerini bulacak. Biz bunun hesabını soruyoruz. Sabahın beşinde gariban bir halka bin 500 polis yolladılar. Ayrıca Kanal İstanbul Projesi geçekleştiğinde Türkiye’nin birçok yerinde tehlike söz konusu olacak. Öncelikle ekolojik denge bozulacak.”