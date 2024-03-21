Çekmeköy'de sokak ortasında silahla vurulan kadın ağır yaralandı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Çiğdem S. isimli kadın, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna iki kurşun isabet eden kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak'ta yürüyen Çiğdem S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağ bacağı ve kalçasından yaralanan kadın, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Çiğdem S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.