İBB otobüs filosunu genişletiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kentin en uzun otobüs hatlarından olan ve "Üzerinde güneş batmayan hat" yakıştırması yapılan 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattına 5 yeni otobüs alındı.

İstanbul'da faaliyet gösteren 500T hattı, 5 yeni otobüsün hizmete girmesiyle birlikte 73 otobüsle yolculara hizmet vermeye devam ediyor. Yeni otobüsler, yolcu konforunu artıran özellikler olan akıllı ulaşım sistemleri ve dijital aynalarla donatıldı.

Ek olarak, günlük sefer sayısı 437'ye çıkarılarak, yoğunluğun zirve yaptığı saatlerde her 3 dakikada bir sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

72 kilometre uzunluğuna ve 78 durağa sahip 13 ilçeden ve iki kıtadan geçen 500T hattını

günde yaklaşık 45 bin kişi kullanıyor.