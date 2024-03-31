İstanbul Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi

Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye giriş yapan toz fırtınası İstanbul’a kadar ulaştı. İstanbul’un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu vatandaşları olumsuz etkiledi.

Gece yarısı kent toza bürünürken, vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiğini bildirildi.

Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirilirdi. Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: İHA