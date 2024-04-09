Fatih'teki korkutan depoda yangını kontrol altına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Mahallesi'nde Vodina Caddesi'nde bulunan tek katlı bir hamamın deposunda yangın çıktı.

Hamamın deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun çalışmanın ardından söndürmeyi başardı ancak depo ile iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, bazı vatandaşların yangını söndürmek için evlerinin balkonundan hortumla su tuttuğu görüldü.