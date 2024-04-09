Fatih'teki korkutan depoda yangını kontrol altına alındı

Fatih'te bulunan bir depoda başlayıp kısa sürede iki katlı bir binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesi sonucu söndürüldü.

Son Güncelleme:
Fatih'teki korkutan depoda yangını kontrol altına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Mahallesi'nde Vodina Caddesi'nde bulunan tek katlı bir hamamın deposunda yangın çıktı.

Hamamın deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun çalışmanın ardından söndürmeyi başardı ancak depo ile iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, bazı vatandaşların yangını söndürmek için evlerinin balkonundan hortumla su tuttuğu görüldü.

Son Güncelleme:
En kurnaz 4 kadın burcu belli oldu; Herkesi kurnazlıklarıyla dize getirmesini biliyorlar En kurnaz 4 kadın burcu belli oldu; Herkesi kurnazlıklarıyla dize getirmesini biliyorlar
İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti
Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru
Beşiktaş'taki ünlü gece kulübü yangını soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı Beşiktaş'taki ünlü gece kulübü yangını soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi
Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin paylaşımı: “Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır” Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin paylaşımı
Fatih'teki korkutan depoda yangını kontrol altına alındı Fatih'teki korkutan depoda yangını kontrol altına alındı
Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti Yandaş basında şok manşet...
Mehmet Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı: Tanınmış gazeteci apar topar gönderildi! Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı