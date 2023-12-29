Tarihi Rumeli Han, icradan satılacak

Beyoğlu İstiklal Caddesindeki Rumeli Han icradan satılacak. Han için belirlenen bedel bir milyar 600 milyon TL.

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Tarihi Rumeli Han, icradan satılacak

İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi’nin satışı yapacağı han bin 394 metrekarelik alan üzerine kurulu. İki bloktan oluşan handa 3 dükkan ve 167 oda bulunuyor. Otel olarak kullanılan handaki yatak kapasitesi ise 334.

Halk TV'de yer alan habere göre, Rumeli Han’ın satışını Odea Bank istedi. Borçlu tarafta ise, Tarihi Rumeli Han Turizm Ve İnşaat AŞ ile Gevrekli Turizm Deri Ve Tekstil Şirketi yer alıyor.

İcradan satışı yapılacak han için belirlenen bedel bir milyar 600 milyon TL. İcradan satış için teklifler ise 16-23 Şubat tarihleri arasında verilebilecek.

Rumeli Han 1894 yılında açıldı. Han, II. Abdülhamid'in başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından inşa ettirildi.

Şimdilerde, icradan satış için gün sayan han, Osmanlı İmparatorluğunun yayıldığı üç kıtadan birini temsil ediyordu. Rumeli Han dışında, Afrika ve Anadolu Han da, söz konusu temsiliyeti sağlayan diğer 2 handı.

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