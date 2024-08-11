Motosikletli Saldırganlar Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul Sultangazi'de kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, iddiaya göre hedef aldıkları bir kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, kurşun isabet eden 4 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli Saldırganlar Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre motosiklet ile olay yerine gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, o esnada cadde üzerinde bulunan ve daha öncesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunlar çevrede bulunan 5 kişiye isabet ederken şüpheliler geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi boynundan ve sırtından vurularak ağır şekilde yaralanırken, o esnada düğün için gelip dışarıya hava almaya çıkan bir kadın bacaklarından, kimliği belirlenemeyen üç diğer kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken caddenin bir bölümü şerit ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Motosikletli Saldırganlar Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 4 Yaralı Motosikletli Saldırganlar Kurşun Yağdırdı