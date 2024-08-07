İBB Duyurdu: 'Beyaz Yol' Çalışmasına Ara Verildi

İstanbul’da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" kaplama çalışmasına ara verildi. Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla verilen aranın TEİAŞ’ın çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar başlayacağı bildirildi.

İBB Duyurdu: 'Beyaz Yol' Çalışmasına Ara Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Yakası elektrik şebekesinin önemli parçası olan Ambarlı-Yenibosna yer altı iletim kablosunda yaşanan arıza nedeniyle Avcılar E-5 yan yolda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acilen onarım çalışmasına başlanması gerekliliği doğduğu belirtildi.

Aynı noktada programlanan metrobüs hattı "Beyaz Yol" kaplama çalışmalarına, bölgede oluşan yoğun trafikten dolayı ara verildiği kaydedilen açıklamada, TEİAŞ'ın çalışmasının tamamlanmasının ardından kaplama işlemine tekrar başlanacağı duyuruldu.

İBB’nin metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması başladıİBB’nin metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması başladıİstanbul

Kaynak: AA

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