İstanbul Barajları Alarm Veriyor!

İstanbul barajları alarm veriyor. Yetersiz yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerine geriledi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, seviyenin son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olduğunu söyledi.

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İstanbul Barajları Alarm Veriyor!

İstanbul'daki baraj gölleri 2023 yazında kritik seviyelere inmiş ve susuzluk tehlikesi baş göstermişti. Bu yaz da barajlardaki doluluk oranı alarm vermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 55,6 olduğunu ve bu değerin son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olduğunu açıkladı. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Çok iyi durumda değiliz." dedi.

Su tasarrufuna devam edilmesi gerektiğini söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul içme suyu barajlarında doluluk oranı %55.6 Bu değer son 10 yılın (2015-2024) en düşük 3. seviyesi. Geçen yıla göre 309 bu sene 486 milyon m3. Çok iyi durumda değiliz. Su tasarrufuna devam.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı güncel olarak şöyle:

BÜTÜN BARAJLARDAKİ SEVİYE: %55.65

ALİBEY BARAJI: 23.31
BÜYÜKÇEKMECE: 53,03
DARLIK: 58,59
ELMALI: 61,79
ISTRANCALAR: 32,5
KAZANDERE: 24,99
PABUÇDERE: 36,55
SAZLIDERE: 52,5
TERKOS: 69,62
ÖMERLİ: 59,61

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