İBB Cankurtaran Merkezinde Yangın

İstanbul Arnavutköy'de İBB'ye ait cankurtaran tesisinde bulunan araç ve lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve cankurtaranların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

İBB Cankurtaran Merkezinde Yangın

İstanbul’da saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'nde İBB'ye ait cankurtaran merkezinde bulunan araç otoparkı ve lojistik merkezinde çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın için ekipler adeta seferber oldu. Yapılan ihbarlar doğrultusunda yangının çıktığı noktaya çok sayıda itfaiye, jandarma, zabıta ekipleri sevk edildi. Öte yandan, sahilde görevli olan cankurtaranlarda yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Depo içerisinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar gerçekleşirken olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.
Jandarma ekipleri sahil caddesini tamamen trafiğe kapatırken, plajdaki vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle plajdan çıkartıldı. Merkezin hemen yanında bir vatandaşa ait olan otomobil yangın anında çekilmek istendiğini esnada çalışmadı. Çalışmayan otomobili onlarca vatandaş iterek yangından kurtardı.

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