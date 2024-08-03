Halk Plajında Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sahilde yüzen vatandaşlar, denizde patlamamış havan mermisi buldu.

Halk Plajında Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sahilde yüzen vatandaşlar, denizde patlamamış havan mermisi buldu. Havan mermisi jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Halk Plajında Patlamamış Havan Mermisi Bulundu - Resim : 1

Arnavutköy Yeniköy Sahili’nde öğle saatlerinde denizde yüzen vatandaşlar patlamamış bir havan mermisi buldu. Çevredekiler tarafından sahile çıkartılan havan mermisi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemeleri esnasında sahili ve çevresini vatandaşların girişine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Havan mermisi daha sonra jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin havan mermisinin bulunduğu alan ve çevresini bir müddet girişe kapatmaya devam edeceği öğrenildi.

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