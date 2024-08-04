Esenyurt'ta Korkutan Yangın: TIR’lar Alev Alev Yandı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir TIR garajında yangın çıktı. Çıkan yangın patlamayla birlikte büyürken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Esenyurt'ta Korkutan Yangın: TIR’lar Alev Alev Yandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan tır garajında park halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamayla birlikte büyüyen alevler, park halindeki başka tırlara da sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Çevrede oturan vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

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