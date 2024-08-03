Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den 'Metro' Açıklaması

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sorunları yerinde tespit etmek amacıyla ilçede ziyaretlerini sürdürüyor. Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde Bingöl, vatandaşların ve esnafın şikâyetlerini dinledi.

Adalar vapurunun gelecek hafta faaliyete başlayacağını açıklayan Eren Ali Bingöl, vatandaşlardan gelen metro sorularını ise "Şimdi metroyu sıkıştırıyoruz, metroyu getirmek için, şu tünel açma makinasını bir indirebilirsek rahatlayacağız. Yeter ki siz de bizim arkamızda bize cesaret veren olun. Gerekirse kapılarda yatacağız ama o metroyu buraya getireceğiz" diye yanıtladı.

FERİBOT SEFERLERİ UKOME'DEN OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME), gerçekleştirilen toplantı sonrası, Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferleri hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek kararın, UKOME’den oy birliği ile geçtiği müjdesini verdi.

Kaynak: ANKA