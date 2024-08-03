Belediye Başkanı Özer: 'Esenyurt Bugüne Kadar Görmediği Hizmetleri Görecek'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ünverdi Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarına katıldı. Kısa sürede cadde ve yolların büyük bir bölümünün yenilendiğini belirten Başkan Özer, “Burada yaklaşık 800 ton, etrafıyla beraber 2 bin ton asfaltlama çalışması yapacağız. Bu caddeyle bağlantılı olarak sokakların da asfaltlarını yenileyeceğiz. Esenyurt bugüne kadar görmediği hizmetleri görecek” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İncirtepe Mahallesi'nde bulunan Ünverdi Caddesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt serimi yapılan yolun dayanıklılığını ve kullanım süresini artırmak amacıyla yapılan altyapı çalışmaları hakkında da bilgi alan Başkan Özer, sürdürülen faaliyetlerle ilçeyi daha yaşanabilir bir duruma getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 70 caddenin tamamının yollarının yenileneceğini belirten Başkan Özer; “Esenyurt bugüne kadar görmediği hizmetlerle buluşacak” diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR YAPILMAMIŞ HİZMETLERİ YAPACAĞIZ"

Mahalle sakinlerinin yapılan yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Özer, şunları söyledi:

“Burada yaklaşık 800 ton, etrafıyla beraber 2 bin ton asfaltlama çalışması yapacağız. Bu caddeyle bağlantılı olarak sokakların da asfaltlarını yenileyeceğiz. Esnafımız ve vatandaşlarda yapılan çalışmalardan çok memnun. Yıllardır buralar asfalt yüzü görmemiş, toz toprak içinde bırakılmış. Şimdi ise pırıl pırıl bir cadde oldu. Ve bu caddelerimizin sayısı giderek artacak. Burada mühendislerimiz, işçilerimiz, ilgili başkan yardımcılarımızla birlikte çalışmalarımız devam edecek. 'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' dedik. Bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Bir taraftan da temizlik çalışmaları yapıyoruz. Şehrimiz çok şükür temizlendi. 70 caddemizi asfaltla buluşturacağız. Öte taraftan sokaklarımızı taşlarla döşüyoruz, yeni parklar açıyoruz. Esenyurt bugüne kadar görmediği hizmetleri görecek. Burada bir kanaviçe örer gibi bir model örüyoruz. Sayın İmamoğlu'nun önderliğinde İstanbul'da bugüne kadar yapılmamış hizmetleri yapacağız. Bu modeli önce İstanbul'a sonra da Türkiye'mize armağan edeceğiz. 'Barış ve Kardeşlik Şehri Esenyurt' dedik ama barış ve kardeşlik şehrinde yaşayanlar huzur içinde, hizmetleri yüksek düzeyde, Avrupa standartlarında birtakım hizmetlerle buluşacak.”

Kaynak: ANKA