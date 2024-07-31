İstanbul'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Kişi Öldü

İstanbul Esenler'de sokakta yürüyen Metin Dolan isimli bir kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dolan hayatını kaybetti.

İstanbul'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Kişi Öldü

Esenler'de sokakta yürüyen bir kişi, motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 369. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Metin Dolan, sokakta yürüyordu. Dolan, bir tekstil firmasının önüne geldiği sırada motosikletli 2 kişiden biri araçtan inerek yanına gelip, Dolan'a silahla 3 el ateş etti.

POLİS HER YERDE MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARI ARIYOR

Ardından silahlı saldırgan, kendisini bekleyen motosiklete binerek hızla oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Metin Dolan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Dolan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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