Al Jazeera Muhabiri ve Kameramanını İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda, iki gazeteci hayatını kaybetti.

Al Jazeera Muhabiri ve Kameramanını İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

165 GAZETECİ İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLDÜ

Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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