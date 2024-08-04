Manisa'daki Orman Yangını Çiftçilerin Desteğiyle Söndürüldü! 50 Hektar Alan Küle Döndü

Manisa’nın Salihli’nin Hacıhıdır Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 6 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 14 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile askeri personel ve vatandaş müdahale etti.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangın nedeniyle orman alanı başta olmak üzere ekili tarım arazileri, Celal Aydoğmuş adlı vatandaşa ait bir bağ evinin deposu ve depoda bulunan traktör ile tarım aletleri yanarak zarar gördü.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇİFTÇİLER DE SEFERBER OLDU

Yangının geniş bir bölgede etkili olması nedeniyle bölge çiftçisi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çiftçiler, su tankerleriyle yangın bölgesine gelerek itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldı.

Kaynak: İHA