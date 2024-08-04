Manisa'daki Orman Yangını Çiftçilerin Desteğiyle Söndürüldü! 50 Hektar Alan Küle Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını çiftçilerinde de desteğiyle kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık alan küle döndü.

Son Güncelleme:
Manisa'daki Orman Yangını Çiftçilerin Desteğiyle Söndürüldü! 50 Hektar Alan Küle Döndü

Manisa’nın Salihli’nin Hacıhıdır Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 6 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 14 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile askeri personel ve vatandaş müdahale etti.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangın nedeniyle orman alanı başta olmak üzere ekili tarım arazileri, Celal Aydoğmuş adlı vatandaşa ait bir bağ evinin deposu ve depoda bulunan traktör ile tarım aletleri yanarak zarar gördü.
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇİFTÇİLER DE SEFERBER OLDU

Yangının geniş bir bölgede etkili olması nedeniyle bölge çiftçisi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çiftçiler, su tankerleriyle yangın bölgesine gelerek itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldı.

Manisa Salihli'de Orman YangınıManisa Salihli'de Orman YangınıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Orman yangınları Çiftçi
Son Güncelleme:
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Kayseri'de 'Torbacı'lara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı Kayseri'de 'Torbacı'lara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı
Kayseri'deki Sivaslılardan Bir İlk Kayseri'deki Sivaslılardan Bir İlk
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı Köy Muhtarı 'Siyasiler Konuşmasın' Diyerek Silahına Sarıldı
Rekor İçin Tarih Verildi: Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak
Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Instagram Tepkisi
Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi