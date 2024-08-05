Üsküdar’da Denize Düştü: Arama Çalışması Başlatıldı

İstanbul'un Üsküdar Sahili'nde 26 yaşındaki genç kadın denize düştü. Kısa sürede gözden kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

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Üsküdar’da Denize Düştü: Arama Çalışması Başlatıldı

İstanbul Üsküdar Sahili'nde saat 22.30 sıralarında iddiaya göre Gurbet K. (26) isimli genç kadın, sahil şeridinde bulunduğu esnada denize düştü. Havanın kararmış olması nedeniyle genç kadın kısa sürede gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

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Kaynak: İHA

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