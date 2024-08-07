İETT Otobüsü Kuaför Dükkanına Daldı! Yaralılar Var

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü, kuaför dükkanına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Aracın çarptığı bina tahliye edildi.

Son Güncelleme:
İETT Otobüsü Kuaför Dükkanına Daldı! Yaralılar Var

İstanbul Pendik'te B.D. idaresindeki İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Sağlık görevlileri, otobüste yaralanan 6 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Öte yandan, kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı.

Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, iş yerinde müşterilerinin de olduğu anda otobüsün çarptığını söyledi. Kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Mutlu, kaza nedeniyle binanın boşaldığını belirtti. Esnaf Abdullatif Yanık ise binada hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
İETT
Son Güncelleme:
İstanbul Barajları Alarm Veriyor! İstanbul Barajları Alarm Veriyor!
12 Ağustos Gecesi Gökyüzüne Dikkat! 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor
20 Yıl Önce Batan Gemi İlk Kez Görüntülendi 20 Yıl Önce Batan Gemi İlk Kez Görüntülendi
Üsküdar’da Denize Düştü: Arama Çalışması Başlatıldı Üsküdar’da Denize Düşen Kişi Aranıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? İşte Birincilik Yarışında Öne Geçen İsim