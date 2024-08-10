Alkollü Vakaya Giden 122 Ekibine Saldırı! Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Tepki

İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt istasyonundaki alkollü vakaya giden 112 ekibinin saldırıya uğramasının ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yazılı bir basın açıklaması yaptı. “Artık yeter, sağlıkta şiddeti durdurun” başlıklı açıklamada şunlara yer verildi:

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

"İstanbul Esenyurt'ta benzinlik içerisinde alkollü vakaya giden 112 ekibi onlarca kişi tarafından saldırıya uğradı. Çok sayıda kişi tarafından darp edilen ambulans sürücüsü arkadaşımız tekmeli tokatlı darbeler yetmiyormuş gibi, üzerine motosiklet sürülerek adeta ölümüne kastedilmek istenmiş, yüzüne ve kafasına aldığı darbeler sonucunda baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavisi yapılan sürücü arkadaşımızın yüzünde darp izleri, ön üst 3 dişinde kırık, çenesinde, kafasında ve dizinde darbeler sonucunda ağrılar oluşmuştur. SES Bakırköy şube yönetimi, işyeri üye ve temsilcilerimiz ile birlikte saldırıya uğrayan sağlık emekçilerini hastanede ziyaret etmiş, dayanışma duygularımızı iletip hukuksal olarak konunun takipçisi olacağımızı kendilerine ilettik.

'SAĞLIKTA ŞİDDET BİR POLİTİKANIN ÜRÜNÜDÜR'

Daha önce de vurguladığımız gibi sağlıkta şiddet bir politikanın ürünüdür! Ne yazık ki sağlıkta yapılan dönüşüm programları sağlıkta şiddeti tetiklemiş, içinden çıkılamaz boyuta taşımıştır. Şimdi bu politikalardan acilen vazgeçilmesini istiyor, gerekli düzenlenmelerin yapılmasını istiyoruz! İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile yaptığımız görüşmelerde, sözlü ve yazılı olarak kendilerine ilettiğimiz raporda ve en son 26.07.2024 tarihinde Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde basına ve kamuoyuna yaptığımız basın açıklamasında da ifade ettiğimiz gibi 112'de en büyük sorunlardan biri güvenlik ve şiddet görme riskinin yüksek olmasıdır!

'OLAY YERİNDE EKİPLER SAVUNMASIZ KALMAKTADIR'

112 ekipleri vakaya çıkarken ne ile karşılaşacakları belirsiz, tamamen bir bilinmezliğe gidiyor. Özellikle ateşli silah olayları ve kavgaları içeren vakalarda Komuta Kontrol Merkezi(KKM) tarafından, 112 emekçilerinin öne sürülmesi kolluk kuvvetleri gelmeden vakaya müdahale etmelerinin istenmesi, kolluk kuvvetlerinin 112 ekibiyle koordineli çalışmaması nedeniyle olay yerinde ekipler savunmasız kalmaktadır. Ayrıca hasta yakınlarının ulaşım süresi uzamış vakalarda sorgusuz sualsiz ekibe saldırmaları sıkça karşılaşılan bir durum halini almıştır. Yaşanan bu olayda da kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etmeden alkollü şahıs vakasına çıkarılan ambulans ekibi, vaka adresine ulaşır ulaşmaz benzinlik çalışanları ve çevredeki diğer vatandaşlar tarafından "ne duruyorsunuz müdahale etsenize, sakinleştirici yapsanıza!" baskılarına maruz kalmıştır. Bu baskılar üzerine 112 ekibi, söz konusu vakanın saldırgan olduğunu, polis ekipleri gelmeden müdahale edemeyeceklerini söylemelerine rağmen ısrarlı baskılar artmış, çıkan tartışma sonucunda da olay saldırıya dönüşmüştür.

'SAĞLIKTA ŞİDDETİ DURDURACAK DÜZENLEMELER YAPMASINI TALEP EDİYORUZ'

Yetkililerden acilen sağlıkta şiddeti durduracak düzenlemeler yapmasını talep ediyoruz. Sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi için, bütün sağlık kuruluşlarının güvenli hale getirilmesi, sağlık emekçilerinin sağlık hizmetini sunarken güvenliğinin sağlanması, halkın sağlık hizmeti alma hakkına ulaşmasını da kapsayan uygulamaların hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Son olarak bir kez daha vurguluyoruz! 112 emekçilerinin haklı ve acil talebi derhal yerine getirilmelidir. Sağlıkta şiddetin önüne geçilmelidir! Bunun için etkin yasalar çıkarılmalı, adli vakalarda kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanmalıdır.

Kaynak: ANKA