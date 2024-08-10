Hırvatistan'da Türk Vatandaşı Kaçırıldı İddiası! Dışişleri Harekete Geçti
Muhammed Çolak adlı vatandaşın Hırvatistan’da kaçırıldığı iddiası üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk vatandaşının kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına ilişkin konunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Çolak adlı vatandaşın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına ilişkin konunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah (9 Ağustos) gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" denildi.
Kaynak: ANKA