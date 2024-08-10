Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün yüzlerce kişi, Janskerkhof Meydanı'nda buluştu.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu kent merkezinden yürüyerek Janskerkhof Meydanı'na döndü.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara şubelerinin önünden geçerken "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, Yazıklar olsun Wilders, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

SOYKIRIM 300 GÜNÜ AŞTI

Konuşmacılar, soykırımın 300 günü aştığını ve İsrail'in sivilleri ve okulları bombalamaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadıkları vahşeti anlatan mesajları göstericilere okudu.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunanlar, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.

Kaynak: AA

Abu Dabi Varlık Fonu, Lüks Müzayede Şirketine Ortak Oluyor Abu Dabi Varlık Fonu, Lüks Müzayede Şirketine Ortak Oluyor
Almanların Yarısından Çoğu İsrail'e Askeri Desteğe Karşı Almanların Yarısından Çoğu İsrail'e Askeri Desteğe Karşı
Tava Ciğerinin Ayrılmaz Parçasının Kurutulma Süreci Başladı Tava Ciğerinin Ayrılmaz Parçasının Kurutulma Süreci Başladı
Üretim Durdu: Otomotiv Devi Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Üretim Durdu: Otomotiv Devi Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
MasterChef’te Sinirler Gerildi, Ortalık Karıştı: Bir Yarışmacı Bıçağına Davrandı! MasterChef’te Sinirler Gerildi, Ortalık Karıştı: Bir Yarışmacı Bıçağına Davrandı!
Stockholm'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Stockholm'de Filistin'e Destek Yürüyüşü
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli? Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli?
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama