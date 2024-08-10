Konya'da Gölete Giren Genç Boğularak Öldü

Konya’nın Hadim ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da Gölete Giren Genç Boğularak Öldü

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Beyreli Mahallesinde bulunan Gölbeleni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılmaz (18) serinlemek için gölete girdi. Yılmaz, bilinmeyen bir sebepten dolayı çırpınmaya başladı.

Yanındakilerin yardımına rağmen Mustafa Yılmaz boğularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mustafa Yılmaz’ın cansız bedeni Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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