Baskın Yapılan Ev, Uyuşturucu Yuvası Çıktı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirildi.

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Baskın Yapılan Ev, Uyuşturucu Yuvası Çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satışı ile ilgili bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri koçbaşı kullanarak eve girdi. Evde 2 şüpheli E.G. ve S.D. yakalandı.

Ev içerisinde yapılan aramalarda ise toplam 5 kilo 550 gram narkotik madde, 3 adet hassas tartı, 170 adet sentetik ecza hap, 259 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 131 bin 885 lira para ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanan malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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