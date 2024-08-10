Baskın Yapılan Ev, Uyuşturucu Yuvası Çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satışı ile ilgili bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri koçbaşı kullanarak eve girdi. Evde 2 şüpheli E.G. ve S.D. yakalandı.

Ev içerisinde yapılan aramalarda ise toplam 5 kilo 550 gram narkotik madde, 3 adet hassas tartı, 170 adet sentetik ecza hap, 259 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 131 bin 885 lira para ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanan malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA