İzmir'de Orman Yangını

Yangın saat 16.08'de Bademler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile karadan müdahale etmeye başladı.

Yangına müdahale eden ekibe takviye yapıldığı da bildirilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA