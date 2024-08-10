İzmir'de Orman Yangını

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekipler alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de Orman Yangını

Yangın saat 16.08'de Bademler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile karadan müdahale etmeye başladı.

Yangına müdahale eden ekibe takviye yapıldığı da bildirilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

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