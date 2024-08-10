Manisa'da Orman Yangını

Yangın saat 14.40 sıralarında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Havadan ve karadan devam ede müdahalelerde ekip sayısı arttırılarak 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 4 yer ekibi ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahalesine devam ediliyor

Kaynak: DHA