Şanlıurfa'da Fabrikanın Çatısından Düşen İşçi Öldü

Harran'da bir fabrikanın çatı tamirini yapan 40 yaşındaki Sahar Edheni, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Fabrikanın Çatısından Düşen İşçi Öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Tahılalan Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikanın çatı tamirini yapan 40 yaşındaki Sahar Edheni, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Edheni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli Vatandaş, Bulduğu Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim EttiEmekli Vatandaş, Bulduğu Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim EttiGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Baskın Yapılan Ev, Uyuşturucu Yuvası Çıktı Baskın Yapılan Ev, Uyuşturucu Yuvası Çıktı
Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor
Resmi açıklama gece yarısı geldi! Emeklilere yasaklandı Resmi açıklama gece yarısı geldi! Emeklilere yasaklandı
Konya'da Gölete Giren Genç Boğularak Öldü Konya'da Gölete Giren Genç Boğularak Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli? Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli?
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama