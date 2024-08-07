Seyir Halindeki İETT Otobüsü Alev Aldı

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki İTT otobüsü motor kısmında çıkan yangın sonucu alev aldı. Otobüsteki yolcular hızla tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Seyir Halindeki İETT Otobüsü Alev Aldı

İstanbul Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT obüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otobüsteki yolcular hızla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Bahçeşehir'de Süzer Bulvarı istikametinde seyir halinde olan 142B hatlı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekti.

Yolcular hızlıca araçtan tahliye edildi. Bu sırada şoför ve bir vatandaş yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ortalık dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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