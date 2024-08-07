Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Nicolas Maduro’yu telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti. Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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Kaynak: AA

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