Suriye'de Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 13 Yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

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Suriye'de Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 13 Yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 9 kişi hayatını kaybedip, 13 kişi de yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen örgüt çıkmadı.

4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

31 Mart'ta da Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde işlek caddede araca yerleştirilen bomba düzeneği patlamıştı.

Terör saldırısında 4 sivil ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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