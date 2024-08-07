Suriye'de Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 13 Yaralı
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 9 kişi hayatını kaybedip, 13 kişi de yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen örgüt çıkmadı.
4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
31 Mart'ta da Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde işlek caddede araca yerleştirilen bomba düzeneği patlamıştı.
Terör saldırısında 4 sivil ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: