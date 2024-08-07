İsrail'den Lübnan'a Kan Donduran Tehdit: Ne Yapacağımızı Merak Ediyorsanız Gazze'nin Fotoğrafına Bakın

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürüklediğini" ileri sürdü. Dokuz aydır Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail'in bakanı, "Gazze'nin fotoğrafını çekseler neler olabileceğini anlayacaklar" tehdidinde bulundu.

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İsrail'den Lübnan'a Kan Donduran Tehdit: Ne Yapacağımızı Merak Ediyorsanız Gazze'nin Fotoğrafına Bakın

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" söyledi.

Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.

Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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