Pezeşkiyan’dan Macron’a: 'Batılı Ülkeler, İsrail'e Desteği Sonlandırmalı'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, bölgede güvenliğin sağlanması için Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermeyi sonlandırmaları gerektiğini söyledi.

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Pezeşkiyan’dan Macron’a: 'Batılı Ülkeler, İsrail'e Desteği Sonlandırmalı'

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda bölgesel konuları değerlendirdi.

Pezeşkiyan, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı." dedi. ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'i işlediği soykırım suçu nedeniyle kınayacakları yere desteklediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına yönelik cinayet ve terör eylemlerinin yanı sıra İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye düzenlenen suikastla da bölgede yangın çıkarmanın peşinde." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede yükselen gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

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Kaynak: AA

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