Odaya Girdi, Bombayı Koydu, Ülkeyi Terk Etti... İşte Dakika Dakika Haniye Suikastı

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin yankıları sürüyor. Tüm dünyanın gözü Orta Doğu'da yükselen tansiyondayken, suikastın detayları da su yüzüne çıkmaya devam ediyor. İngiltere merkezli Yahudi gazetesi The Jewish Chronicle, Haniye'ye düzenlenen bombalı suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın satın aldığı iki İran Devrim Muhafızı üyesi olduğunu yazdı. Gazeteye göre patlayıcı, bu muhafızlar tarafından Haniye'nin yatağının altına yerleştirildi.

ODAYA ANAHTARLA GİRİP SAKİNCE AYRILDILAR

İranlılar bunu suikasttan sonra, suikast günü güvenlik kamerası görüntülerinde muhafızların koridorda gizlice Haniye'nin kalmayı planladığı odaya doğru ilerledikleri, kapıyı anahtarla açtıkları ve odaya girdikleri görüldüğünde fark etti.

Üç dakika sonra muhafızların sakin bir şekilde odadan çıktığı, merdivenlerden binanın ana girişine doğru indiği, oradan ayrıldığı ve ardından siyah bir arabaya bindiği kameraya yansıyor.

MOSSAD MUHAFIZLARI İRAN'DAN KAÇIRDI

Otopark kontrol noktasındaki güvenlik görevlisinin onları tanıdığı ve herhangi bir soru sormadan çıkış kapısını açtığı görülüyor. Her birine altı haneli bir meblağ ve derhal bir Kuzey Avrupa ülkesine kaçırılmaları teklif edildiği iddia edilen iki muhafız, bir saat sonra Mossad tarafından İran'dan kaçırıldı.

Bombanın patlamadan haftalar ya da aylar önce Haniye'nin odasına yerleştirildiği iddialarını kesin olarak reddeden gazete, güvenlik kameralarının, bombanın patlama günü saat 16:23'te, yani Haniye odasına girdiğinde aktif hale gelmesinden yaklaşık dokuz saat önce yerleştirildiğini öne sürüyor. Uzaktan kumanda ile patlatılan bomba ise gece yarısı yerel saatle tam 01:37'de gerçekleşiyor.

Mossad olası bir tespitin önüne geçmek için yatağın altına 7 cm genişliğinde ve 14 cm uzunluğunda yassı bir tuğla patlayıcı yerleştiriyor.

MOSSAD'IN İRAN'DA GÜÇLÜ BİR AĞI VAR

Gazete, Haniye'nin suikastına 7 Ekim'den hemen sonra karar verildiğini öne sürerken, Mossad'ın İran'da güçlü bir casus ağının olduğunu ve iki İran Devrim Muhafızları üyesinin işe alınmasının operasyonun başarılı olmasını sağladığını belirtiyor.

Mossad'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış törenini düzenleyenler ile davetliler arasındaki telefon görüşmelerini dinlediği iddia edilirken, Haniye'nin gelişi teyit edildiğinde Mossad'ın düğmeye bastığı öne sürülüyor.