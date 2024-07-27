"Mini Etek" Kavgası: Kız Kardeşine Laf Atan Komşusuna Bıçak Çekti

Kağıthane'de iddiaya göre kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren komşusuna bıçak çekti. Adamın eşinin de dahil olduğu tartışma kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
"Mini Etek" Kavgası: Kız Kardeşine Laf Atan Komşusuna Bıçak Çekti

İstanbul Kağıthane’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında iddiaya göre, bir şahsın kız kardeşi mini etek giyip sokakta dolaşınca komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise adamla tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçak çekti. O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda Korku Dolu Anlar: Rasgele Etrafa Ateş AçtıBeyoğlu’nda Korku Dolu Anlar: Rasgele Etrafa Ateş AçtıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kağıthane
Son Güncelleme:
İstanbul'da Metrolara Konser Düzenlemesi İstanbul'da Metrolara Konser Düzenlemesi
Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
İstanbul Hafta Sonuna Yağmurla Başladı İstanbul Hafta Sonuna Yağmurla Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü