"Mini Etek" Kavgası: Kız Kardeşine Laf Atan Komşusuna Bıçak Çekti

İstanbul Kağıthane’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında iddiaya göre, bir şahsın kız kardeşi mini etek giyip sokakta dolaşınca komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise adamla tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçak çekti. O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA