"Mini Etek" Kavgası: Kız Kardeşine Laf Atan Komşusuna Bıçak Çekti
Kağıthane'de iddiaya göre kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren komşusuna bıçak çekti. Adamın eşinin de dahil olduğu tartışma kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası bıçaklı şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Kağıthane’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında iddiaya göre, bir şahsın kız kardeşi mini etek giyip sokakta dolaşınca komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise adamla tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçak çekti. O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: