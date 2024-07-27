İstanbul Hafta Sonuna Yağmurla Başladı

İstanbullular sıcak geçen bir haftanın sonunda hafta sonuna yağmurla uyandı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

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İstanbul Hafta Sonuna Yağmurla Başladı

Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolması ile beraber E5 Karayolunda sürücülerin kontrollü olarak seyrettiği görüldü.

İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber E5 Karayolunda sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi. O anlar E5 Bostancı mevkiinde görüntülendi.

Kaynak: İHA

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