Çatalca'da İnsansız Deniz Aracı Bulundu

İstanbul Çatalca'da menşei henüz belirlenmeyen insansız deniz aracı bulundu. İstanbul Valiliği aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Çatalca'da İnsansız Deniz Aracı Bulundu

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.

Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yeri güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır."

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Öte yandan, yapılan incelemelerde aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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