Türk Hava Yolları, Yeni Şirket Kuruyor

Avrupa'nın en büyük havayolu taşımacılarından Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni şirket kurulacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Yeni Şirket Kuruyor

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde yeni şirket kuruluş kararı hakkında açıklama yapıldı.

Türk Hava Yolları, Yeni Şirket Kuruyor - Resim : 1

Türk Hava Yolları A.O.'nın açıklaması şu şekilde;

Türk Hava Yolları A.O.'nın (THYAO) açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

"05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket "THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY)
Son Güncelleme:
İslam Memiş'ten Yatırım Tavsiyesi: Altın Ağustosta Ne Kadar Olacak? İslam Memiş'ten Yatırım Tavsiyesi: Altın Ağustosta Ne Kadar Olacak?
Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Son Tarih Belli Oldu... Vaktinde Ödemeyen Yandı MTV İçin Son Tarih Belli Oldu
İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir... İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...
Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı