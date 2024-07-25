İstanbul'u Sağanak Vurdu! Sultangazi'de Caddeler Göle Döndü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Caddede vatandaşlar duvara tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı.

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İstanbul'u Sağanak Vurdu! Sultangazi'de Caddeler Göle Döndü

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Sultangazi'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağış sonrası Habibler Mahallesi'nde birçok noktada su birikintileri oluştu. Araba Konağı Caddesi'nde yaşanan su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu. Bazı vatandaşlar ise bahçe duvarlarına tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı.
Öte yandan bozularak suların içinde kalan bir aracı ise vatandaşların iterek kurtardığı görüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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