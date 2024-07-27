İstanbul'da Metrolara Konser Düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla metro seferlerinde düzenleme yaptı. İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserler ve 2-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 3. İstanbul Festivali nedeniyle, birçok metro hattında seferler gece 00:30'a kadar uzatılacak.

İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserler ve 2-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 3. İstanbul Festivali nedeniyle, birçok metro hattında seferleri hafta içi saat 00.30’a kadar uzatma kararı aldı.

Etkinlikler nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki seferleri hafta içi saat 00.30’a kadar çalışacak.

2-18 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Festival Park Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek 3. İstanbul Festivali için de, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hatları’nda seferler 00.30’a kadar uzatılacak.

Hafta sonu süren gece metrosu uygulaması ise devam edecek.