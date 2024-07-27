İstanbul'da Metrolara Konser Düzenlemesi

İBB, kültür-sanat etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla metro seferlerinde düzenlemeye gitti. 2-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 3. İstanbul Festivali nedeniyle, birçok metro hattında seferler hafta içi saat 00.30’a kadar uzatılacak.

İstanbul'da Metrolara Konser Düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla metro seferlerinde düzenleme yaptı. İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserler ve 2-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 3. İstanbul Festivali nedeniyle, birçok metro hattında seferler gece 00:30'a kadar uzatılacak.

İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserler ve 2-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 3. İstanbul Festivali nedeniyle, birçok metro hattında seferleri hafta içi saat 00.30’a kadar uzatma kararı aldı.

Etkinlikler nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki seferleri hafta içi saat 00.30’a kadar çalışacak.

2-18 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı Festival Park Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek 3. İstanbul Festivali için de, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hatları’nda seferler 00.30’a kadar uzatılacak.

Hafta sonu süren gece metrosu uygulaması ise devam edecek.

Etiketler
Metro İstanbul
Sultangazi'de Dehşete Düşüren Olay: 'Çöp Konteynerı' Kavgasında Kan Döküldü! 'Çöp Konteynerı' Kavgasında Kan Döküldü!
Çatalca'da İnsansız Deniz Aracı Bulundu Çatalca'da İnsansız Deniz Aracı Bulundu
Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş
Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor
İstanbul Hafta Sonuna Yağmurla Başladı İstanbul Hafta Sonuna Yağmurla Başladı
İstanbul'u Sağanak Vurdu! Sultangazi'de Caddeler Göle Döndü İstanbul'u Sağanak Vurdu! Sultangazi'de Caddeler Göle Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini