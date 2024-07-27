Beyoğlu’nda Korku Dolu Anlar: Rasgele Etrafa Ateş Açtı

İstanbul Beyoğlu'nda ticari taksiden indikten sonra havaya rasgele ateş açan şahıs korkuya neden oldu. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beyoğlu’nda Korku Dolu Anlar: Rasgele Etrafa Ateş Açtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında iddiaya göre bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla etrafa rastgele 2 el ateş etti. O esnada kurşunlar, yoldan geçen bir ticari taksiye isabet etti. Polis ekiplerince olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. İncelenen görüntülerde etrafa ateş açan şüphelinin İ.B. olduğu tespit edildi. Olay saatinde alkollü olduğu da belirlenen İ.B. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da belirlenen İ.B. 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'mala zarar vermek' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Nöbetçi savcılığa ifade veren şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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