Metrobüsün Tekerleri Fırladı: Faciadan dönüldü

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada kopan tekerlekler nedeniyle faciadan dönüldü. Bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüste durakta kuyruk oluştu.

Metrobüsün Tekerleri Fırladı: Faciadan dönüldü

Esenyurt’ta saat 18.00 sıralarında, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Yerinden çıkan iki tekerlek nedeniyle yolcular büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüsler durakta uzun kuyruk oluşturdu. Arızalanan metrobüsten dolayı seferlerde aksama meydana geldi. Tekerlekleri fırlayan metrobüsün olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

İstanbul'da Metrobüs Yangını!İstanbul'da Metrobüs Yangını!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Metrobüs
Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin
İstanbul'a Yeni Bir Öğrenci Yurdu Kazanılıyor: Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu İstanbul'a Yeni Bir Öğrenci Yurdu Daha Geliyor!
Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti
İstanbullular Dikkat! Hafta Sonu Bu Yollar Kapalı İstanbullular Dikkat! Hafta Sonu Bu Yollar Kapalı