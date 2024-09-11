İstanbullular Dikkat! Hafta Sonu Bu Yollar Kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour Of İstanbul’un Beykoz-Polenezköy etabı, 14 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak. 14.00’de sona erecek etkinlik süresince Beykoz’un bazı yolları trafiğe kapatılacak.

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İstanbullular Dikkat! Hafta Sonu Bu Yollar Kapalı

"Tour Of İstanbul" bisiklet turunun 14 Eylül 2024 Cumartesi günü Beykoz’da yapılacak etabı nedeniyle ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek Tour Of İstanbul’un 3. Etabı, Beykoz-Polenezköy arasında yapılacak. Beykoz Belediyesi’nden 14 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak tur, saat 14.00’de Polenezköy’de sona erecek.

Turun Beykoz etabında 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Beykoz Belediyesi önü-Beykoz Korusu-Akbaba-Dereseki-Anadolu Feneri-Kaynarca-Ali Bahadır-Paşamandıra-Öğümce-Bozhane-Kılıçlı-Şile-Cumhuriyetköy-Polenezköy güzergahı trafiğe kapalı olacak.



Kaynak: ANKA

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