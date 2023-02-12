İstanbullular bina güvenliği tespiti için İBB’ye akın etti

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu. 20 bini aşkın insan öldü.

Uzmanlar uzun süredir bu bölgelerde deprem olabileceğine dair uyarıyordu. Bir başka uyarı yapılan bölgeyse İstanbul. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, Kahramanmaraş depremi sonrası binaların güvenliğiyle ilgili binlerce başvuru aldıklarını açıkladı. İstanbul’dan gelen tüm başvurulara cevap vereceklerini belirtti. Bina güvenliğiyle ilgili tarama işlemleri, ‘binatespiti.ibb.istanbul’ sitesine başvuru sonrası ücretsiz yapılıyor.

Tut, hızlı tarama yöntemiyle 10 günde sonuç açıkladıklarını söyledi. Ancak artan yoğunluk nedeniyle bu süre artık uzayabilir. Bugüne kadar 100 bini aşkın binayı ziyaret ettiklerini bunların 30 bininin incelenmesine izin verildiğini belirten Tut, bu işlemin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu söyledi ve ekledi:

”Binanız riskli yapı ilan edilmeyecek. Ancak yüksek riskli yapı çıkması halinde güçlendirme süreçleri için başvuru yapılabilir.”

Özlem Tut'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları şöyle:

"Yaşadığımız yıkıcı depremlerden sonra İstanbullular binalarının deprem güvenliğini merak ediyor. Binlerce başvuru aldık. 3 yıldır İstanbul genelinde hızlı tarama yöntemiyle binaların deprem güvenlik oranını tespit ediyoruz. Bugüne kadar 107.036 binayı ziyaret ettik. Ancak 29.287 bina sahibi incelenmesine izin verdi. Hızlı tarama ekibimizin büyük kısmı şu an deprem bölgesinde tespit çalışmasında… İstanbul’dan gelen başvuruların tamamına cevap vereceğiz. Takdir edersiniz ki bu biraz zaman alacak…

İzlemeniz gereken yolu aşağıda sıralıyorum.

http://binatespiti.ibb.istanbul sayfasına girin. Binanızın bilgilerini doldurun. 10 gün içerisinde ekiplerimiz yerinde ölçüm yapıyorlar. Ölçümden sonra 10 gün içerisinde sonucunu iletiyoruz. Fakat bu süreler normal şartlar için geçerli. Şu anda ekiplerimiz deprem bölgesinde…

Kullandığımız hızlı tarama yöntemi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper İlki ve çalışma arkadaşlarının oluşturduğu ve Belediyemizle ortak çalışma sonucunda geliştirilen PERA2019 yöntemidir. Hızlı tarama dünyada uygulanan bir yöntemdir…

Şu an İstanbul’da hızlı taramayı tüm ilçelerde devam ettiriyoruz. Bugün itibarıyla 107.036 binayı ziyaret ettik, taramayı kabul eden 29.287 binayı taradık ve sonuçlarını ilettik. Bazı bina sahipleri yıkım kararı çıkacağı endişesiyle bina tespiti yapmamızı istememektedir. Hızlı tarama yöntemi ile tespit işleminden sonra binanız riskli yapı ilan edilmeyecek dolayısıyla yıkım ve tahliye kararı çıkmayacak ama siz bilgilenmiş olacaksınız…

Binamın deprem güvenlik sınıfı “yüksek riskli” çıkarsa ne yapmalıyım:

1-6306 sayılı yasa kapsamında bireysel başvuru yaparak binanızın güçlendirilmesi veya yenilenmesi sürecini başlatabilirsiniz,

2- Belediyemiz iştiraklerinin ortak hizmeti olan “İstanbul Yenileniyor” platformu üzerinden binanızın yenilenmesi için başvuru yapabilirsiniz.

3- Kentsel Dönüşüm Masamızdan bu çalışmalar hakkında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz,

Belediyemizin bu proje kapsamında ki tüm hizmetleri ücretsizdir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm gücüyle deprem bölgesinde görev yapıyor. Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız."