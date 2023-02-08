İstanbul Halk Ekmek, deprem bölgesi için ekmek bağışı kampanyası başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeye yoğun bir şekilde ekmek göndermeye devam ediyor. İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) de afet bölgesi için 'Ekmek Bağışı Kampanyası' başlattı. Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “Fabrikalarda üretilen 53 çeşit üründen sadece 3’nü yani normal ekmek, paketli Akdeniz ekmeği ve bebe bisküvisi üretiyoruz. İstanbul’daki zorunlu yerler hariç tüm gücümüzle deprem bölgesi için çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yıkıma yol açtığı depremin ardından İBB tüm imkanlarıyla deprem bölgesi için seferber oldu. İBB iştiraklerinden İHE, deprem bölgesi için 'Ekmek Bağışı Kampanyası' başlattı. İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, deprem bölgesine ekmek göndermeye devam ettiklerini belirtti.

"YURTTAŞLARIMIZDAN KATKI SAĞLAMAK İSTEYENLER BAĞIŞ KAMPANYAMIZA KATILABİLİRLER

Özgen Nama, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

“İstanbul’da bir hafta boyunca, büfelere sadece normal ekmek verilecek. Ambalajlı Akdeniz Ekmeği, satışı durduruldu. Her gün 450 bin olan ambalajlı Akdeniz ekmeği üretimi 1 milyon 400 bine çıkartıldı. 200 bini İstanbul’da hastane, darülaceze, kamu kurum kuruluşlarına gönderilecek. Fabrikalarımızda üretilen 53 çeşit üründen sadece 3 tanesi üreteceğiz, bunlar da normal ekmek ve Akdeniz ekmeği ve bebe bisküvisi olacak. Her gün düzenli olarak ambalajlı ekmeklerimizi TIR'lar ve kamyonlarla deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Yurttaşlarımızdan katkı yapmak isteyenler bağış kampanyamıza katılabilirler. Bu zor günleri bu enkazın altından dayanışma ile hep birlikte çıkacağız. Bölgeye ilk gün 2 tır, ikinci gün 4 kamyon ekmek gönderdik. Fabrikalarımız gece gündüz durmadan çalışıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları bizden gelip ekmek alıp bölgeye gönderiyorlar.”

"YARDIMLAŞMAYA, DAYANIŞMAYA EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLDUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda da "Yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerden geçiyoruz" dedi. Nama'nın açıklaması şöyle:

"Maalesef hepimizin yüreği yandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek olarak ilk günde olduğu gibi bugün de ekmeği deprem bölgesine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu gece de yine 4 kamyonumuzu yükleyip 200 bin adet çörek ekmeği ulaştıracağız. Birazdan ben ve arkadaşlarım da birlikte kamyonlarımızla birlikte deprem bölgesine hareket edeceğiz. Yardımlaşmaya, dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde geçiyoruz. Araçlarımız deprem bölgesine doğru yola çıktı. Büyük bir enkaz maalesef, büyük bir enkazın altındayız. Bu enkazın altından hep birlikte kalkacağız. Her birimiz elimizden geleni yapıyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek araçları ve ekmekleri orada ve sevkiyatımız her gün aralıksız bir şekilde devam edecek. Allah hepimize yardımcı olsun."