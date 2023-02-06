İBB ekipleri deprem bölgesindeki Hatay'a doğru yola çıktı: İmamoğlu'ndan açıklama

GERÇEK GÜNDEM /

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hatay'da görevlendirilmesine karar verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'a gönderilen destek hakkında açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

İBB HATAY'A GİDİYOR

İBB ilk etapta Hatay'dan sorumlu. İlk etapta o bölgeye yürüyoruz. Araçlarımız yola çıkıyor. 8 ekskavatörümüz, 5 hafriyat kamyonumuz, 2 kar küreme aracımız, 2 tane vincimiz var. 40'ar tonluk yakıt tankeri, 4 TIR su, 2 TIR paketli ekmek, 1 TIR yardım malzemesi, 1 TIR battaniye, 1 TIR jeneratör nakliyesi yapıyoruz. 1 yemek tırı yapıyoruz. Öğünde 6 bin kişi kapasiteli. Bir mobil tırımız var. O da günlük 15 bin ekmek kapasitesine sahip .19 ve 16 kişilik olmak üzere 2 yatakhane aracımız var. 4 çarpı 4 araçlarımız, 2 tane soğuk hava aracımız var. 7 tane de kamyonumuz gidecek. Bu kamyonlarla aynı zamanda yemek malzemesi ve 45 bin kişilik gıda malzemesini sevk etmiş olacağız. 311 personelimiz bölgeye doğru yola çıktı.

YARDIMLAR İÇİN YENİKAPI'DA DEPO HAZIRLANIYOR

İhtiyaçlar belirlendikçe takviye devam edecek. İlçe belediyelerimiz de AFAD tarafından görevlendirildi farklı bölgelerde. Arama kurtarma mevzusu çok önemli. İhtiyaçlarla ilgili depo çalışması içerisindeyiz. Yenikapı'da hazırlık içerisindeyiz. İstanbul halkı adına öncü organizasyon yaparak ihtiyaç odaklı hazırlığımızı sürdürüyoruz.