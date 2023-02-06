Enkaz altında fotoğraf çekti, yardım istedi: 'Beni kurtarın'

Antakya'da yaşayan Aysel Yeral, enkaz altında çektiği fotoğrafla yardım çağrısında bulundu. AHBAP Yönetim Kurulu Başkanı - şarkıcı Haluk Levent desteğin yola çıktığını duyurdu.

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Enkaz altında fotoğraf çekti, yardım istedi: 'Beni kurtarın'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Gaziantep, MalatyaAdıyamanAdanaKilisDiyarbakırElazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor. 

Bunlardan biri de, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Aysel Yeral'dı.

Yeral, enkaz altında çektiği fotoğrafını yardım çalışmalarıyla gündeme gelen AHBAP Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent'le paylaşan Yeral, "Beni kurtarın" yazdı.

Levent ise Yeral'a şarjını muhafaza etme çağrısında bulunarak AHBAP Hatay'ın yolda olduğunu duyurdu. 

https://twitter.com/haluklevent/status/1622445549008953344?s=20&t=A4SiU_KDVLHRj6W6kJeoIw

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