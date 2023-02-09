İstanbul’da motokurye, motosiklet ve scooter kullanım yasağı bugün sona erecek

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle megakentte getirilen Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının bugün 13.30 itibariyle sona ereceğini açıkladı.

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İstanbul’da motokurye, motosiklet ve scooter kullanım yasağı bugün sona erecek

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz pazar günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.

Valiliğin açıklamasına göre yasak bugün saat 13.30 itibariyle sona erecek.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yasağın saat 13.30’dan itibaren kalkacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. .

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Bugün 13.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum”

 
 
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