İstanbul’da Göz Gözü Görmüyor! Gemi Trafiği Durdu, Vapur Seferleri İptal

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerini iptal etti.

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İstanbul’da Göz Gözü Görmüyor! Gemi Trafiği Durdu, Vapur Seferleri İptal

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

Seferi askıya alınan hatlar;
Küçüksu - İstinye Hattı
İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı
Beykoz - Sarıyer Hattı
Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

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Kaynak: DHA-İHA

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İstanbul'da Yoğun Sis: Gemi Trafiği Çift Yönde Askıya Alındı İstanbul'da Yoğun Sis
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